Kandidát na primátora Trnavy Galbavý prichádza s ponukou primárok

Trnava 7. marca (TASR) – S ponukou na zvýšenie možnosti zmeny vo vedení mesta prichádza nezávislý kandidát na primátora Trnavy Marián Galbavý. Je adresovaná ďalším dvom nateraz známym protikandidátom súčasného primátora. Galbavý hovorí o vhodnej forme primárok, z ktorých by vzišiel jeden silný protikandidát.



„Všetci chceme zmenu pre Trnavu. Ako som už deklaroval skôr, nie je v mojom úmysle zameriavať sa v kampani na protikandidátov primátora,“ uviedol Galbavý. Svoju kandidatúru v nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách oznámil ako prvý. „Ponúkam, aby sme našli spoločnú reč a vytvorili vhodnú formu primárok, aby sme zvýšili možnosť zmeny. Som pripravený na základe týchto primárok odovzdať podporu najsilnejšiemu z nás. Nechajme čas ukázať, kto bude najsilnejším a najvhodnejším kandidátom,“ uviedol.



Nezávislý kandidát Branislav Baroš z občianskeho združenia Trnava pre každého ponuku neodmietol a v reakcii uviedol, že ambíciou združenia je ľudí v Trnave spájať a nevytvárať ďalšiu polarizáciu. „Verím preto, že najneskôr do konca leta nájdeme spoločnú platformu a pre prospech všetkých Trnavčanov vytvoríme jedného silného spoločného kandidáta na primátora mesta Trnava ako alternatívu toho súčasného,“ doplnil.



Zuzana Bošnáková, ktorej kandidatúru na primátorský post schválil víkendový snem Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), uviedla, že oceňuje každú snahu hľadať to najlepšie pre Trnavu. „Určite sme otvorení rôznym formám spolupráce. Čas ukáže, aká forma to bude. Každopádne na svojom nadchádzajúcom tlačovom brífingu predstavím svoje hlavné priority, ktoré vnímam, že je potrebné v Trnave riešiť,“ uviedla.



Kandidatúru na primátora v Trnave oznámili primátor Peter Bročka, nezávislí Marián Galbavý a Branislav Baroš a v tomto týždni to avizuje urobiť Zuzana Bošnáková za KDH.