Kandidát na primátora Trnavy Galbavý chce znížiť dane z nehnuteľnosti

Trnava 8. októbra (TASR) – Kandidát na post primátora Trnavy Marián Galbavý (nezávislý) si dáva za jeden zo svojich cieľov znížiť súčasnú sadzbu dane z nehnuteľnosti v meste. Jeho zámerom je nastaviť takú výšku, ktorá nebude obyvateľov vyháňať z mesta za lacnejším bývaním či priestorom pre ich podnikanie. Uviedol to na stretnutí, ktoré má byť súčasťou postupného predstavovania jednotlivých téz jeho volebného programu.



„Som presvedčený, že zvyšovanie daní v Trnave bola chyba,“ konštatoval Galbavý s tým, že patril k piatim poslancom mestského zastupiteľstva (MZ), ktorí ešte v roku 2019 hlasovali proti tomuto kroku. Otázka sa vtedy otvorila podľa neho bez akejkoľvek ohľaduplnosti k obyvateľom Trnavy. Upozornil, že mesto má v súčasnosti jednu z najvyšších daní z nehnuteľnosti na Slovensku a dane za bytové i nebytové priestory sú vyššie aj ako tie, ktoré odvádzajú obyvatelia hlavného mesta. Odpoveď na otázku, kam je zvýšený výber daní nasmerovaný, je podľa Galbavého „betón, betón, betón“.



Galbavý je toho názoru, že mesto má s daňami narábať efektívne. Upozornil, že mestu nezostáva rezerva pre riešenie prípadných krízových situácií, ktoré by mohlo potom práve zvýšením dane riešiť. Trnava by sa mala podľa neho snažiť o väčší podiel z príjmu z podielových daní. „Znamená to, aby sa snažila o zvyšovanie počtu svojich obyvateľov, žiakov, než to, aby neprimerane zvyšovala výšku dane,“ uviedol. Primeraná výška dane bytových i nebytových priestorov je podľa neho lákavá aj pre ľudí, ktorí chcú svojou podnikateľskou činnosťou mesto posúvať vpred. Takáto filozofia pri efektívnom rozpočte zabezpečuje mestu prirodzený rozvoj a spokojnosť všetkým stranám aj po znížení daní.



Galbavý uviedol, že v prípade svojho zvolenia by na prvom zasadnutí MZ inicioval zníženie dane z nehnuteľnosti vo výške, aby bol zachovaný riadny chod mesta. Súčasne však počíta s auditom na všetky zamýšľané investície z hľadiska náročnosti a efektívnejšieho vynakladania prostriedkov.



Galbavý ohlásil svoju kandidatúru v máji tohto roka. Uviedol, že rokuje s viacerými subjektmi o prípadnej podpore. Svoju kandidatúru stavia na troch pilieroch – mesto pre každého, mesto pre ľudí a mesto pre všetkých. V súčasnosti je známa aj kandidatúra primátora Petra Bročku.