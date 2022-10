Klinika infektológie v Trnave sa po štyroch desaťročiach dočkala JIS

Trnava 25. októbra (TASR) – Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice (FN) Trnava Vladislavom Šrojtom prestrihli v utorok pásku na novej jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) kliniky infektológie. Ide o vôbec prvé takéto pracovisko pre pacientov v Trnavskom kraji s ťažkým priebehom infekčných a prenosných ochorení.Prebudovanie priestorov v 100 rokov starej budove trvalo podľa Šrojtu desať mesiacov a vyžiadalo si náklad 600.000 eur s DPH. Premiér ocenil, že JIS nemocnica budovala z vlastných prostriedkov, ktoré sa jej podarilo získať reštrukturalizáciou nákladovej stránky. FN Trnava je podľa neho. Úplne nový trakt zriadili v pôvodných priestoroch kliniky. Sú v ňom vybudované štyri izolované boxy JIS, kde možno hospitalizovať naraz päť pacientov. Boxy sú vybavené modernou technológiou, pri každom lôžku sú rozvody medicínskych plynov. Lôžka sú monitorované zo stanoviska sestier, inštalovaná je špeciálna vzduchotechnika.FN doteraz takéto pracovisko nemala, v čase pandémie musela ťažké stavy s ochorením COVID-19 riešiť na iných oddeleniach JIS v rámci FN. Ako spomenula bývalá prednostka kliniky Anna Strehárová, o potrebe JIS na infektológii sa pritom začalo hovoriť už pred štyrmi desaťročiami, no žiadne z doterajších vedení nemocnice sa k tomuto kroku neodhodlalo.uviedla primárka kliniky Mária Soľavová.FN v poslednom čase investovala a plánuje investovať do modernizácie jednotlivých kliník a oddelení, zároveň však čaká, či z plánu obnovy a odolnosti získa prostriedky na výstavbu novej nemocnice v monobloku, kde by sa všetky pracoviská centralizovali. Podľa riaditeľa obnovu nezastavia, keďže aj pri získaní prostriedkov na výstavbu by nová nemocnica mohla byť aktuálna zhruba do desiatich rokov.uviedol. V prípade výstavby nového objektu by súčasné budovy vedela FN podľa Šrojtu poskytnúť mestu či kraju napríklad na ambulantnú starostlivosť a podobne.Premiér pripomenul, že vláda v pláne obnovy vyčlenila na zdravotníctvo 1,5 miliardy eur ako jednu zo svojich priorít.uviedol.