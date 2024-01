Knižnica v Trnave otvára nový dokumentárny filmový klub

Trnava 30. januára (TASR) - O nový filmový klub s orientáciou na kvalitné dokumenty rozširuje svoju činnosť Knižnica Juraja Fándlyho (KJF) v Trnave. Vo svojej novopostavenej letnej čitárni poskytne priestor filmovým fanúšikom raz za mesiac, informoval o tom riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič.



"Prvou pozvánkou na stredu 31. januára je snímka režisérky Viery Čakányovej Biela na bielej o Antarktíde. Nadviazali sme spoluprácu s distribučnou sieťou KineDok cez spoločnosť Filmtopia, nasledujúci mesiac ponúkneme Lásku pod kapotou režiséra Mira Rema a v marci to bude téma včely," povedal. Knižnica má záujem pridávať k premietaniu dokumentov aj stretnutia s tvorcami, dramaturgia a frekvencia sa bude podľa jeho slov odvíjať od odozvy návštevníkov. "Nevylučujem, že po lete by boli častejšie," doplnil Tomašovič.



KJF okrem svojej hlavnej činnosti prináša každý mesiac rad podujatí pre dospelých i deti. Ujali sa podľa Tomašoviča napríklad Tínedžerské stretká, tiež vedecký cyklus VedoMost s kvalitnými témami a hosťami, neoddeliteľnou súčasťou sú besedy so spisovateľmi, básnikmi či vydavateľmi. "Filmový klub je ďalšou novinkou, veríme, že dokumenty majú svojich fanúšikov. Doplníme tak dlhodobo fungujúci filmový klub náročného filmového diváka, ktorý funguje v kine Hviezda a ponúka hrané filmy," uviedol riaditeľ knižnice.