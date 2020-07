Trnavská knižnica si rezervovala pre deti prázdninové stredy

Trnava 8. júla (TASR) – Každoročný Prázdninový superklub v trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho zahŕňa deväť popoludní, počas ktorých si deti môžu prísť do jej priestorov i záhrady užiť stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Na stredu knižnica pripravila podľa informácií riaditeľa Pavla Tomašoviča rozprávanie o knihe S Nikou a Leom nikdy nie je nuda so spisovateľkou Paulínou Feriancovou. Prísť môže každé dieťa, nemusí byť registrovaným čitateľom ani sa vopred prihlasovať.



O týždeň 15. júla zavítajú medzi deti pracovníci útulku a možno privedú so sebou aj malých kamarátov. V stredu 22. júla čaká deti spevavé dopoludnie so známym trnavským spevákom a hudobníkom Bystríkom na podujatí Spievame si pre radosť. Bystrík príde ako porotca i hosť, deti môžu spievať aj hrať na hudobných nástrojoch. Nasledujúci týždeň 29. júla bude hosťom Divadlo ZáBaVKa spolu s Buwkom a Sniwkom.



"Na 5. augusta sme pozvali záchranárov Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Malí aj väčší návštevníci sa budú môcť dozvedieť viac o hasičskom povolaní či vyskúšať si hasičskú prilbu a zoznámiť sa s hasičskou technikou i autom," uviedol Tomašovič. Týždeň nato 12. augusta vydavateľ Daniel Kollár predstaví deťom nové knižky o slovenských hradoch a výletoch po Slovensku a 19. augusta spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová spolu s prekladateľkou Chen Liang Podstavek porozprávajú o tom, ako sa prekladá do cudzej reči slovenská kniha pre deti. Počas záverečnej superklubovej stredy 26. augusta sa bude vyhodnocovať, rozdajú sa tričká a bude sa jesť torta.