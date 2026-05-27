Združenie SK8: Konferencia ukázala dôležitosť inovácií

Na snímke predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Trnava 27. mája (TASR) - Konferencia Inovujme regióny - objavte potenciál krajov, ktorú zorganizovalo združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8), ukázala, že inovácie sú kľúčom k rozvoju samospráv. Uskutočnila sa v utorok (26. 5.) na Nádvorí v Trnave. Informovalo o tom združenie SK8.

Ako ozrejmilo, celodenné podujatie ponúklo priestor na stretnutie aktérov, ktorí sa podieľajú na rozvoji inovácií a regionálnej ekonomike. Panelová diskusia o inovačnom ekosystéme na Slovensku otvorila tému fungovania inovačného prostredia v regiónoch, jeho silných stránok, ale aj bariér, ktoré spomaľujú jeho rozvoj.

Združenie doplnilo, že hostia diskutovali o potrebe intenzívnejšej spolupráce medzi štátom, samosprávami, akademickou sférou a podnikateľským sektorom. Zároveň sa zhodli na potrebe lepšieho prepájania kompetencií jednotlivých aktérov, vytvárania stabilného prostredia pre inovácie a podpory riešení s reálnym vplyvom na rozvoj regiónov a kvalitu života obyvateľov.

„Kľúčom k úspechu je spolupráca samospráv, štátu, škôl aj firiem a vytváranie prostredia, kde inovácie dokážu prirodzene vznikať a rásť. Konferencia SK8 ukázala, že tento prístup už v regiónoch reálne funguje a prináša konkrétne výsledky,“ povedal predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Riaditeľka Moravskosliezskeho inovačného centra Adéla Hradilová priblížila transformáciu tradičného priemyselného regiónu na dynamické prostredie pre startupy, technológie a inovácie. „Moravskosliezsky kraj je dôkazom, že transformácia je možná, ak sa robí systematicky a s jasnou ambíciou meniť budúcnosť regiónu,“ podčiarkla. Záverečná diskusia sa venovala úlohe samospráv ako motorov ekonomického rozvoja.
