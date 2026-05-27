< sekcia Regióny
Združenie SK8: Konferencia ukázala dôležitosť inovácií
Združenie doplnilo, že hostia diskutovali o potrebe intenzívnejšej spolupráce medzi štátom, samosprávami, akademickou sférou a podnikateľským sektorom.
Autor TASR
Trnava 27. mája (TASR) - Konferencia Inovujme regióny - objavte potenciál krajov, ktorú zorganizovalo združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8), ukázala, že inovácie sú kľúčom k rozvoju samospráv. Uskutočnila sa v utorok (26. 5.) na Nádvorí v Trnave. Informovalo o tom združenie SK8.
Ako ozrejmilo, celodenné podujatie ponúklo priestor na stretnutie aktérov, ktorí sa podieľajú na rozvoji inovácií a regionálnej ekonomike. Panelová diskusia o inovačnom ekosystéme na Slovensku otvorila tému fungovania inovačného prostredia v regiónoch, jeho silných stránok, ale aj bariér, ktoré spomaľujú jeho rozvoj.
Združenie doplnilo, že hostia diskutovali o potrebe intenzívnejšej spolupráce medzi štátom, samosprávami, akademickou sférou a podnikateľským sektorom. Zároveň sa zhodli na potrebe lepšieho prepájania kompetencií jednotlivých aktérov, vytvárania stabilného prostredia pre inovácie a podpory riešení s reálnym vplyvom na rozvoj regiónov a kvalitu života obyvateľov.
„Kľúčom k úspechu je spolupráca samospráv, štátu, škôl aj firiem a vytváranie prostredia, kde inovácie dokážu prirodzene vznikať a rásť. Konferencia SK8 ukázala, že tento prístup už v regiónoch reálne funguje a prináša konkrétne výsledky,“ povedal predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Riaditeľka Moravskosliezskeho inovačného centra Adéla Hradilová priblížila transformáciu tradičného priemyselného regiónu na dynamické prostredie pre startupy, technológie a inovácie. „Moravskosliezsky kraj je dôkazom, že transformácia je možná, ak sa robí systematicky a s jasnou ambíciou meniť budúcnosť regiónu,“ podčiarkla. Záverečná diskusia sa venovala úlohe samospráv ako motorov ekonomického rozvoja.
Ako ozrejmilo, celodenné podujatie ponúklo priestor na stretnutie aktérov, ktorí sa podieľajú na rozvoji inovácií a regionálnej ekonomike. Panelová diskusia o inovačnom ekosystéme na Slovensku otvorila tému fungovania inovačného prostredia v regiónoch, jeho silných stránok, ale aj bariér, ktoré spomaľujú jeho rozvoj.
Združenie doplnilo, že hostia diskutovali o potrebe intenzívnejšej spolupráce medzi štátom, samosprávami, akademickou sférou a podnikateľským sektorom. Zároveň sa zhodli na potrebe lepšieho prepájania kompetencií jednotlivých aktérov, vytvárania stabilného prostredia pre inovácie a podpory riešení s reálnym vplyvom na rozvoj regiónov a kvalitu života obyvateľov.
„Kľúčom k úspechu je spolupráca samospráv, štátu, škôl aj firiem a vytváranie prostredia, kde inovácie dokážu prirodzene vznikať a rásť. Konferencia SK8 ukázala, že tento prístup už v regiónoch reálne funguje a prináša konkrétne výsledky,“ povedal predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Riaditeľka Moravskosliezskeho inovačného centra Adéla Hradilová priblížila transformáciu tradičného priemyselného regiónu na dynamické prostredie pre startupy, technológie a inovácie. „Moravskosliezsky kraj je dôkazom, že transformácia je možná, ak sa robí systematicky a s jasnou ambíciou meniť budúcnosť regiónu,“ podčiarkla. Záverečná diskusia sa venovala úlohe samospráv ako motorov ekonomického rozvoja.