V Trnave vystavia kópiu uhorskej kráľovskej koruny

Trnava 9. apríla (TASR) - Kópiu uhorskej kráľovskej koruny bude vystavovať na mimoriadnej krátkodobej výstave Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave. Originál patrí k najstarším zachovaným klenotom v Európe. Pozrieť si ju bude možné od štvrtka 18. apríla do nedele 20. apríla v predĺžených výstavných hodinách. Informoval o tom Matej Krnáč zo ZsM.



"Korunou bolo korunovaných viac ako 50 uhorských kráľov. Jej prítomnosť zaručovala stabilitu, no fakt je, že jej osudom bolo skôr dobrodružné putovanie," uviedol. Počas protihabsburského povstania Gabriela Betlena putovala z Košíc do Bratislavy, ktorá bola korunovačným mestom Uhorska. V roku 1622 ju priniesli do Trenčína, odtiaľ do Šopronu, aby svoju púť ukončila v Bratislave. "Počas Betlenovho pobytu v Trnave bola ukrytá v meštianskom dome neďaleko hlavného kostola, dnes je to Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského. Vypovedá o tom aj tajomný latinský nápis na rímse - Ja cudzinka som kedysi bývala pod touto strechou. V nápise je ukrytý chronostikon - MDCVVVVIIIII (1625)," vysvetlil Krnáč. V bratislavskom Dóme sv. Martina v rokoch 1563 až 1830 korunou korunovali desať kráľov, jednu panujúcu kráľovnú a sedem kráľovských manželiek. Prvým korunovaným panovníkom bol Maximilián z rodu Habsburgovcov a korunovačná éra Bratislavy sa končila korunováciou Ferdinanda V.



Repliku uhorskej kráľovskej koruny vyrobili podľa Krnáča klenotníci firmy Mikuš Diamonds pod záštitou Augustína Hôrku.