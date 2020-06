Koronavírus tento rok preruší jarmočnú tradíciu v Trnave

Trnava 3. júna (TASR) – Tradičný trnavský jarmok (TTJ) v tomto roku nebude. Je to dôsledok opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré neumožňujú hromadné podujatia s takým počtom návštevníkov, ako podujatie mávalo. Jarmok v prvý septembrový víkend vždy lákal desaťtisíce návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Trnavčania tento rok síce nebudú môcť jarmočiť, ako boli zvyknutí, no radi by sme im to vynahradili iným programom. Sledujeme, ako sa situácia vyvíja, a sme pripravení vymyslieť vhodnú alternatívu v súlade s aktuálnymi opatreniami," povedal primátor Trnavy Peter Bročka.



História jarmokov a trhov v Trnave sa traduje od 13. storočia. Ako slobodné kráľovské mesto dostala postupne od viacerých panovníkov privilégium konania veľkých jarmokov. Silnú trhovú tradíciu mesta dokazuje aj skutočnosť, že Trnava mala istý čas názov Nagyszombath - Veľká sobota, podľa dňa konania trhov. Dnes už nikto nevie, koľko jarmokov má mesto za sebou, a tak sa Tradičný trnavský jarmok koná bez označenia ročníka.