Kostol na trnavskej Kopánke dostal po 80 rokoch vežu so zvonicou

Trnava 20. mája (TASR) – Po dvoch rokoch prác slávnostne otvoria v Trnave-Kopánke obnovený Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov. Dielo rádu saleziánov Don Bosca stojí v miestnej časti už osem desaťročí, no až teraz bola k nemu pristavaná veža so zvonicou. V sobotu (21. 5.) o 10.00 h kostol vysvätí trnavský arcibiskup Ján Orosch. Informuje o tom farnosť na svojom webe.



Objekt saleziánov s priľahlým areálom bol postavený v roku 1941 ako sociálny dom s oratóriom a kostolom, pod ktorým sa nachádzala divadelná sála. Svojimi aktivitami mal slúžiť najmä mládeži najchudobnejšej štvrte Trnavy. Pri obnove došlo k viacerým architektonickým zákrokom, pribudli nové priestory. Projekt vyšiel najmenej na 1,6 milióna eur, veľkú časť tvorila zbierka veriacich, medzi podporovateľmi bolo i mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. Interiér kostola je moderný, do oltára bude vsadená relikvia blahoslaveného Titusa Zemana, saleziánskeho kňaza, ktorý pôsobil v Trnave ako pedagóg.



Súčasťou oslavy, ktorá sa začína v piatok popoludní mládežníckou omšou na ihrisku a ktorá potrvá do nedele (22. 5.), bude aj oslava 80. výročia prítomnosti saleziánov na Kopánke. To si pripomenú v sobotu popoludní programom pre všetky vekové kategórie, večer obnovené priestory oficiálne otvoria pre verejnosť. V nedeľu budú sláviť sviatok patrónky kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov dopoludňajšou slávnostnou omšou v exteriéri. Hlavným celebrantom bude provinciál saleziánov na Slovensku Peter Timko. Víkend ukončí futbalový turnaj pre mužstvá z Kopánky.