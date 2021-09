Trnavský kraj a mesto si zamenia pozemky

Trnava 8. septembra (TASR) – Pozemky s rovnakou výmerou 5496 štvorcových metrov majú zámer si zameniť Trnavský samosprávny kraj a mesto Trnava. Zámenu musia odsúhlasiť zastupiteľstvá oboch orgánov, poslanci TTSK tak urobili na stredajšej schôdzi v Trnave. Mestskí poslanci by mali mať bod zaradený do rokovania na svojom septembrovom rokovaní.



Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča ide o krok obojstranne výhodný. Kraj získa bezplatnou výmenou pozemky pod časťami stavieb a areálu Strednej priemyselnej školy technickej na Komenského ulici. „Plánujeme tam vytvoriť priestory na poskytovanie zdravotnej a zdravotno-sociálnej starostlivosti,“ informoval.



Dôvodová správa v materiáli k bodu rokovania uvádza aj kreatívny hub, krátkodobé ubytovanie pre žiakov stredných škôl zúčastňujúcich sa na výmenných programoch, kancelárie Úradu TTSK, ale najmä priestory pre nového poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti, a to nielen v samotných budovách, ale aj v priestoroch dvora. Služby poskytovateľa budú dostupné verejnosti. TTSK predpokladá, že väčšia časť klientov bude tvorená obyvateľmi mesta Trnava a blízkeho okolia. Majetok bude zverený do správy školy.



Mesto Trnava získa pozemky pri cestných komunikáciách na uliciach Koniarekova, Skladová a Trstínska.