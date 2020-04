Trnavský kraj sa zaujíma o osud denného stacionára ECAV

Trnava 28. apríla (TASR) – Trnavský samosprávny kraj, ktorý vedie register všetkých typov sociálnych služieb na svojom území, sa podľa jeho predsedu Jozefa Viskupiča zaujíma o dôvody avizovaného zrušenia denného stacionára Strediska evanjelickej diakonie v Trnave. Zariadenie by malo zaniknúť k 1. augustu tohto roka, rodičia klientov proti tomu protestujú.



Na pôde Úradu TTSK sa včera uskutočnilo stretnutie za účasti zástupcov klientov, zamestnancov Zariadenia pre seniorov - Domova sociálnych služieb na Kalinčiakovej ulici, ktorého je stacionár súčasťou, a tiež zborového farára Evanjelickej cirkvi a. v. ako zástupcu vlastníka objektu. Podľa ich vyjadrenia Správna rada SED Trnava nedostala od štatutárnej zástupkyne informáciu, že ide žiadať o zrušenie stacionára, hovorila podľa nich iba o nevyhnutnosti riešiť priestorové problémy zariadenia. S týmto boli rodičia a zamestnanci uzrozumení a dokonca hľadali riešenia a zdroje.



Neskôr sa však klienti dozvedeli, že zariadenie má byť zrušené, a tak sa obrátili na TTSK. Ako uviedol Viskupič, podľa vývoja situácie je v hre niekoľko možností riešenia.



"Od pokračovania činnosti stacionára pod SED, až po vznik nového zariadenia, ktorý by iniciovali rodiny klientov. TTSK bude preto v najbližších dňoch rokovať so všetkými zainteresovanými vrátane zriaďovateľa - SED, zástupcov Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, ktorá zriaďuje SED Trnava, i s mestom Trnava, keďže denné stacionáre sú originálna kompetencia miest a obcí," doplnil predseda TTSK.