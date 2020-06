Trnavský kraj podporí kultúru sumou 165 000 eur

Trnava 22. júna (TASR) – Prvá pomoc pre kultúru v Trnavskom samosprávnom kraji má podobu 165 000 eur. Takouto sumou kraj podporí nezávislú kultúru a organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Informoval o tom v pondelok predseda TTSK Jozef Viskupič.



Nezávislú kultúru koronakríza podľa Viskupiča zasiahla najviac.



„Pripravili sme balík cielených opatrení, ktoré by mali pomôcť prekonať problémy ľuďom, ktorí sa kultúrou živia a teraz prechádzajú ťažkým obdobím," uviedol Viskupič.



V sume 165 000 eur je obsiahnutých 100 000 eur, čo bude dotácia pre udržateľnosť fungovania TTSK nezriaďovaných kultúrnych subjektov. Financie môžu použiť na hradenie personálnych nákladov, energií, prenájom priestorov a podobne. Uchádzať sa o ne bude možné v rámci výzvy, kritériom bude dlhodobý prínos pre kultúru v regióne.



Ďalších 40 000 eur pôjde do krajských galérií na akvizície diel súčasných slovenských výtvarných umelcov, za 10 000 eur nakúpia krajské knižnice knihy z produkcie malých nezávislých slovenských knižných vydavateľstiev.



„A zostávajúcich 15.000 eur je určených pre Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave, ktoré zinscenuje v sezóne 2020/2021 pôvodnú slovenskú divadelnú hru Daniela Majlinga o historických momentoch slávneho trnavského futbalu," uviedol Viskupič.



Riaditeľka DJP Zuzana Hekel dodala, že sú pripravení pozvať na spoluprácu do tvorivého tímu šiestich umelcov v slobodnom povolaní. Okrem tejto sumy TTSK pripravuje podľa slov Viskupiča sériu dokumentov o trnavských krajských kultúrnych inštitúciách, sprievodcom bude hudobník a spisovateľ Branislav Jobus.



Predseda TTSK doplnil, že hoci sa kraju črtá výpadok daňových a vlastných príjmov, toto je čas, keď by mali najviac zabrať verejné rozpočty a neľahkú situáciu v kultúre sa aspoň takto pokúsili zvrátiť. Celkový výpadok vlastných príjmov krajských organizácií za mesiace marec až máj predstavuje 160 000 eur.



„Fondom prvej pomoci chce TTSK podporiť nezriaďovanú kultúru v ťažkých časoch a zachovať rozmanitosť kultúrnej ponuky. V širšom kontexte má kultúra a umenie totiž priamy dosah na posilnenie sociálnej inklúzie, ako aj slobody, demokracie či občianskej spoločnosti," uviedol Viskupič.



Hekel ocenila, že TTSK ako jeden z mála subjektov z verejnej správy vníma kultúru ako samotný základ rozvoja spoločnosti.