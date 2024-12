Trnava má vo fázach prípravy a rozpracovanosti cez 100 projektov

Trnava 31. decembra (TASR) - Aktuálne má mesto Trnava vo viacerých fázach prípravy a rozpracovanosti viac ako 100 investičných projektov, ktoré zahŕňajú modernizáciu infraštruktúry či rozvoj verejných priestorov. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mesta Trnava Zuzana Hrinková Siebenstichová.



"Tieto projekty sú dôkazom vízie a záväzku pokračovať v rozvoji mesta s dôrazom na potreby obyvateľov a udržateľný rozvoj," doplnila. Všetky zrealizované aj plánované investičné akcie si môže verejnosť počas roka prezrieť na stránke planujmesto.trnava.sk.



Počas roka 2024 bola v rámci obnovy vnútroblokov ukončená komplexná úprava dvorov nachádzajúcich sa v blízkosti Ulice A. Sládkoviča. Rozsiahlejšou rekonštrukciou prešlo aj ihrisko na Limbovej ulici. Ukončená bola aj asanácia obytného domu na Coburgovej ulici. "Dom, ktorý bol dlhodobo v havarijnom stave, bol tento rok zbúraný a priestor v tejto lokalite bol kompletne vyčistený a upravený," priblížila Hrinková Siebenstichová.



V obytnej lokalite Farárske pribudlo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov 13 stožiarov verejného osvetlenia s LED svietidlami. "Medzi najambicióznejšie projekty, ktorých realizácia sa začala v tomto roku, patrí určite obnova Emmerovej vily a meštianskeho domu Pracháreň a úprava priestoru pred obchodným domom Jednota, kde po skončení stavebných prác vznikne nová verejno-oddychová zóna so zeleňou," ozrejmila.



V rámci dopravných investičných projektov sa podarilo ukončiť výstavbu cyklochodníka a obnova chodníkov a povrchu vozovky na Jána Bottu a Štefana Moyzesa, na ktorú priamo nadväzovala výstavba kruhovej križovatky Študentskej a J. Bottu. K ďalším dôležitým investičným projektom v oblasti dopravy patrí aj rekonštrukcia Ulice Kornela Mahra.



Rekonštrukcie chodníkov alebo výstavba nových chodníkov sa dotkli ulíc Spartakovská, Pekárska, Starohájska či Hlboká. Na Ulici Gejzu Dusíka bolo zrekonštruované parkovisko a na Hospodárskej ulici prešla rekonštrukciou vnútrobloková cesta využívaná aj ako chodník a tiež priľahlé parkovacie miesta. "Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov sa tento rok realizovala aj výstavba vyvýšených spomaľovacích prahov na Tehelnej ulici," podotkla Hrinková Siebenstichová.



Tento rok sa podarilo mestu nainštalovať fotovoltické panely na strechu Mestského zimného štadióna, ktorých produkcia by pokryla ročnú spotrebu stoviek domácností. V rámci projektu Strom do domu požiadalo o výsadbu drevín vo svojich záhradách 117 obyvateľov.



Mesto pokračovalo aj v investíciách do projektových dokumentácií (PD). Medzi nimi sú napríklad PD na rekonštrukciu námestia v Modranke, revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Gen. Goliana, obnova bytového domu na Tamaškovičovej ulici, tiež PD na ihrisko Átriová Trnava, ZOS Narcisova či PD na stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu bývalej pošty na Radlinského ul.



Zadaná na spracovanie bola aj PD na prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince, na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy na Atómovej ulici či na humanizáciu vnútrobloku Koniarekova, PD na cyklochodník na Veternej, ale aj aktualizácie PD, napríklad "Archeologická lokalita Karner Trnava" či "Rekonštrukcia kamerového systému CMZ".