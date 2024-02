Májový kvet v Trnave sa rozšíri, tradičný jarmok obohatí

Trnava 13. februára (TASR) - Organizačné zabezpečenia dvoch nosných spoločenských akcií v Trnave, veľtrhu Májový kvet a Tradičného trnavského jarmoku (TTJ), odsúhlasili na utorkovom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva. Povolili zmenu v štruktúre a rozsahu podujatí už od nadchádzajúceho ročníka 2024.



Májový kvet sa bude konať od 9. do 12. mája v centre Trnavy a uskutoční sa jeho 16. ročník. Ide o najväčší kvetinový trh v regióne, obľúbený je medzi čoraz početnejšími predajcami i návštevníkmi. Určený je záhradkárom a milovníkom zelene a okrem samotného predaja ponúka aj rad poradenských či vzdelávacích akcií. Doteraz sa sústredil na Trojičné námestie, no už tento rok podľa schválenej zmeny budú stánky predajcov umiestnené pozdĺž pešej zóny na Hlavnej ulici až po kostol sv. Heleny, rovnako ako na Hviezdoslavovu a Štefánikovu ulicu.



TTJ má termín 12. až 15. septembra v centrálnej zóne Trnavy, v tomto roku sa pripojí aj čerstvo zrekonštruované Námestie SNP. Jarmok nadväzuje na stáročnú tradíciu trnavských trhov a jarmokov, ktoré pre mesto postupne potvrdili viacerí panovníci. V súčasnosti je vnímaný ako prezentácia tradičných ľudových remesiel, obohatená o gastro ponuku a kultúrny program.



V termíne TTJ sa už dve desaťročia koná Stredovek pod hradbami s vyše 200 účinkujúcimi. Pripojil sa aj Lestival, podujatie prinášajúce rozprávkový svet do mestského parku, novú tradíciu píše projekt Ľudová veselica. V roku 2024 bude novinkou včelársky festival. Jeho predchádzajúce ročníky sa konali v inom termíne. Oslavu včiel, včelárskeho remesla a zdravého života pripraví Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Trnave spolu s mestom na nádvorí novootvoreného Kreatívneho centra na Hlavnej 17.



Predbežný rozpočet na TTJ je 206.000 eur na strane príjmov a 238.805 eur na strane výdavkov. Na Májový kvet je vo výdavkovej i príjmovej časti predpoklad 14.000 eur, podľa slov viceprimátora Marcela Krajča ide o predbežné rozpočty, ktoré môžu ovplyvniť v procese ďalšie skutočnosti.