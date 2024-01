Malá krajská scénická žatva 2024 hľadá súťažiace súbory

Trnava 26. januára (TASR) - Do 15. februára majú čas neprofesionálni divadelníci Trnavského kraja poslať prihlášky do aktuálneho ročníka súťaže Malá krajská scénická žatva 2024. Najlepší účastníci postúpia do 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a do 9. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých Fedim 2024. Pre Trnavský kraj súťaž v termíne 19. až 21. apríla pripravuje Trnavské osvetové stredisko (TOS), informovala o tom Daniela Polášová z TOS.



Súťaž nie je tematicky vyhranená ani vekovo ohraničená. Súbory sa predvedú so svojou produkciou odbornej porote a publiku na doskách trnavského Divadla Jána Palárika a takisto divadla Disk.



Vlani sa súťaže zúčastnilo sedem divadelných zoskupení. Na Fedim porota posunula Univerzitné divadlo THE.ART.RE Univerzity sv. Cyrila a Metoda z Trnavy s hrou Únikový východ. Na Belopotockého Mikuláš odporučila v kategórii Prúdy súčasného divadla súbor DISK Trnava s hrou Cholesterol, ktorý tam napokon získal hlavnú cenu a zlaté pásmo, a Zet-divadlo Zeleneč s hrou Návšteva v Linči, ktoré ohodnotili v Liptovskom Mikuláši bronzovým pásmom. V kategórii Prúdy tradičného divadla si postup vydobyl súbor Herci z hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou s Rozvadením alebo pohromou pri páračkách, ktorí v celoslovenskej konkurencii skončili v bronzovom pásme.