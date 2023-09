Maximálna cena za kalendárny deň parkovania v Trnave bude 12 eur

Trnava 19. septembra (TASR) – Maximálne denné sadzby za parkovanie v Trnave na verejných parkoviskách s voľným vjazdom schválili poslanci na utorkovej schôdzi mestského zastupiteľstva. Podľa doplnku všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní sa bude v jednotlivých zónach uhrádzať štyri, osem alebo dvanásť eur za kalendárny deň. Najdrahšia zostáva centrálna mestská zóna. Účinnosť opatrenie nadobudne 15. októbra.



Aktuálne sa poplatok za státie vyrubuje podľa platného cenníka ako násobok hodinovej sadzby. Poslanci odklepli aj návrh na zvýšenie kreditu pre návštevy zóny, na ktoré majú nárok všetci registrovaní rezidenti. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím dostanú dvojnásobný kredit pre 500 hodín na rok namiesto doterajších 250. Ľudia, ktorí nie sú profesionálnymi opatrovateľmi, no starajú sa napríklad o rodičov a potrebujú ich pravidelne navštevovať, s kartou Rezident zóny po novom môžu každý deň bezplatne zaparkovať na 30 minúť v zóne individuálnej alebo hromadnej bytovej výstavby.



Zavádza sa aj parkovacia karta Abonent pre podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú zabezpečiť parkovanie v zónach s voľným vjazdom pre viac vopred neurčených vozidiel. Nová karta Ambulant je zase pre subjekty poskytujúce sociálne služby a zdravotnú, ošetrovateľskú a paliatívnu starostlivosť obyvateľom mesta v čase od 7. do 19. hodiny. Držiteľom karty Rezident zóny z lokalít individuálnej a hromadnej bytovej výstavby majú rozšírené možnosti, kde okrem vlastnej zóny môžu bezplatne zaparkovať.



Reguláciu statickej dopravy trnavská radnica spustila od augusta 2021 v prvých zónach. V súčasnosti sú rozdelené do 37 zón už všetky časti Trnavy. V posledných určených zónach zatiaľ nie je zrealizované dopravné značenie, preto mesto spoplatnenie oddialilo. Výhody rezidenstva však obyvatelia už čerpať môžu. Časť obyvateľov mesta však chce miestnym referendom zvrátiť situáciu a zbiera podpisy pod petíciu, ktorá by pri získaní dostatočného počtu vyvolala v zmysle zákona hlasovanie.