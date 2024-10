Trnava 24. októbra (TASR) - Maximálna povolená rýchlosť na Slnečnej ulici v Trnave sa zníži na 30 kilometrov za hodinu, čo by malo výrazne prispieť k zníženiu hlučnosti v tejto lokalite. Prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová to uviedla v oznámení o výsledku prešetrenia petície obyvateľov Slnečnej ulice za oddelenie jazdných pruhov od chodníka a rodinných domov.



Hluk spôsobený motorovou dopravou vníma mesto ako vážny problém. "V lokalite bolo vykonané meranie hluku, ktoré preukázalo zvýšené hladiny prijateľných hodnôt," doplnila Koncošová. Následné vibrácie sú spôsobené najmä vyššou rýchlosťou vozidiel. "Otrasy sú taktiež spôsobované nerovnosťami na vozovke, preto sme pristúpili k projektovaniu rekonštrukcie Slnečnej a Ustianskej ulice v predstihu, a to už v tomto roku," dodala.



Cieľom je podľa nej podčiarknuť a prinavrátiť rezidenčný charakter ulice. "V súčasnosti je Slnečná ulica veľmi frekventovanou cestou, ktorá je pre väčšinu vozidiel len tranzitnou cestou. V spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom hľadáme riešenia, ako presmerovať tranzit na severný obchvat mesta," doplnila.



Príčinou zvýšeného hluku a vibrácií môže byť aj prejazd vozidiel cez kanalizačné poklopy. "V spolupráci s vodárenskou spoločnosťou zabezpečíme kontrolu a v prípade potreby ich úpravu, aby sa minimalizovali tieto nepriaznivé vplyvy," podotkla.



Na námietky voči vyznačeniu parkovania len na jednej strane ulice reagovala, že technické predpisy neumožňujú vyznačenie obojstranného parkovania na vozovke. Zrekonštruovaný chodník zas nemá technické vlastnosti a odolnosť voči dlhodobému státiu vozidiel.