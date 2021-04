Trnava chce vystúpiť zo Združenia miest a obcí

Trnava 23. apríla (TASR) – Pre nenaplnenie očakávaných prínosov združenia pre mesto Trnava predkladá radnica na aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na vystúpenie zo Združenia miest a obcí (ZMO), región JE Jaslovské Bohunice. Členstvo navrhuje ukončiť k záveru tohto roka. Uvádza sa to v materiáli pripravenom na rokovanie. Členom združenia však podľa reakcie ZMO už od vlaňajška nie je, nakoľko nemá zaplatený členský príspevok.



ZMO je dobrovoľným zoskupením miest a obcí v 30-kilometrovej oblasti od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, zastrešuje okolo 145 členov, Trnava je najväčším. V štruktúrach funguje od roku 1993. Ročne do združenia prispieva podľa počtu obyvateľov, v dôvodovej správe k MZ sa uvádza, že za rok 2021 je to čiastka 4430 eur. Podľa vedúcej kancelárie ZMO Andrey Briestenskej však Trnava už vlani členský príspevok napriek opakovaným urgenciám neuhradila, a tak v zmysle stanov už členom ZMO nie je. „Aj tento rok sme posielali výzvu, zaplatené nie je," povedala pre TASR.



ZMO nie je prvým zoskupením, z ktorého mesto vystupuje, vlani z rovnakých dôvodov rozhodlo o ukončení členstva vo Francúzsko-slovenskej obchodnej komore (FSOK) a tiež v medzinárodnom Združení opevnených miest (ZOM) - Walled Towns Friendship Circle. V roku 2019 vystúpila Trnava zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) okrem iného pre nespokojnosť s prácou združenia a neschopnosť pripraviť a presadiť komunálnu reformu.



Predseda ZMO, starosta Cífera Maroš Sagan nebol doteraz o zámere Trnavy informovaný. Pre TASR povedal, že v prípade ZMO je vystúpenie následným krokom po opustení ZMOS, keď sa mesto chce orientovať na pôsobenie v únii miest. „Myslím si, že to nie je dobré, ZMO zastupuje aj záujmy Trnavy. Na regionálnej úrovni na rokovaniach s krajom alebo s partnermi, napríklad v energetickom sektore, sa problémy vždy týkajú aj mesta Trnava," povedal. ZMO je podľa jeho slov kanálom na „veľký“ ZMOS, kde sú zastupované záujmy obcí i miest na úrovni centrálnych orgánov. Sagan, ako dodal, vníma, že keby bol v meste primátor, ktorý vidí v členstve v ZMO väčší zmysel a chce na tom aj participovať, určite by Trnava nevystupovala.