Mesto Trnava hľadá tohtoročný vianočný strom

Trnava 24. augusta (TASR) - V čase vrcholiacich letných horúčav mesto Trnava zverejnilo výzvu na tohtoročný vianočný strom. Hľadá ihličnan, ktorý bude zdobiť záver roka na Trojičnom námestí, informuje o tom na svojom webe.



Trnava už niekoľko rokov využíva pre vianočné sviatky dreviny, ktoré sú v priebehu roka určené z akýchkoľvek dôvodov na výrub. S majiteľmi sa dohodne na pozdržaní na zimné obdobie, keď strom na vlastné náklady dá vyťať a dovezie do centra mesta. Aj pre Vianoce 2023 hľadá ihličnan, ideálne smrek, jedľu alebo douglasku s minimálnou výškou 20 metrov. Majitelia, ktorí sa rozhodnú pre ponuku, by mali poslať fotografie spolu s informáciami o strome do 15. októbra.



Vlaňajší dodala Základná škola Ivana Krasku v miestnej časti Modranka, kde už nemohol zostať zo statických dôvodov. Rok predtým ho priviezli z obce Horné Orešany, v roku 2020 dodala 11-metrový smrek obec Borová, v roku 2018 darovala vianočný strom Trnave obec Dolné Orešany. A ešte dva roky predtým to boli Bohdanovce.