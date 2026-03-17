Trnava otvára deviatu sezónu Trnavského bikesharingu
K dispozícii bude aj tarifa Premium, ktorá umožní využívať dva bicykle na jednu výpožičku.
Autor TASR
Trnava 17. marca (TASR) - Počas utorka sa začne deviata sezóna Trnavského bikesharingu. Ako prvé sa v uliciach mesta objavia elektrobicykle, postupne sa pridajú klasické bicykle i elektrické „cargo“ bicykle pre rodiny s deťmi. Informovala o tom hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.
„Používateľom dávame do pozornosti, že je potrebné nainštalovať si aktualizovanú mobilnú aplikáciou Freebike 3.0. Po zaregistrovaní sa a zadaní platobnej karty je možné bicykle ihneď používať, predvolená bude tarifa Štandard,“ zdôraznila hovorkyňa.
K dispozícii bude aj tarifa Premium, ktorá umožní využívať dva bicykle na jednu výpožičku. „Pripomíname, že pri vrátení Smart bajku, teda klasického (modro-sivého) bicykla, je potrebné manuálne zamknúť zámok, aby sa výpožička ukončila,“ zdôraznila Majtánová.
Z technických dôvodov zatiaľ nie je možné používať bikesharingovú kartičku na výpožičky ani uplatnenie zľavy v cykloveži.
