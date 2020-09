Trnavu propagujú nové videá Sakrálna a Industriálna Trnava

Trnava, 25. septembra (TASR) – Región Trnava láka na návštevu mesta formou nových videí s názvom Sakrálna Trnava a Industriálna Trnava. Informoval o tom zastupujúci výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Vo videách propaguje oblastná organizácia cestovného ruchu na svojich sociálnych sieťach deväť nových tematických prehliadok mesta so sprievodcom. „Vďaka nim sa návštevníci prenesú do histórie prvého slobodného kráľovského mesta či spoznajú, ako fungovala industriálna Trnava," uviedol Prostinák.



„Rozmýšľali sme, ako odprezentovať nové témy prehliadok, a voľba padla na videá. Je lepšie to vidieť, ako o tom len čítať či počuť. Majú v sebe emóciu a vďaka nim môžeme všetkých vtiahnuť do daného obdobia, a tým im ukázať, aké v sebe Trnava ukrýva príbehy," uviedol riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu .



Text vo videách nahovoril slovenský herec Vladimír Jedľovský z Divadla J. Palárika v Trnave. „Vo videu Sakrálna Trnava sa započúvate do príbehu o patrónke mesta a odhalíte tajomstvá chrámov Malého Ríma. Do čias, keď sa Trnavou šírila sladká vôňa Figara a v cukrovare pulzoval život pre zmenu vtiahne Industriálna Trnava," doplnil Prostinák.