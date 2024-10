Trnava vyhlásila tender na nové parkovacie plochy na Nerudovej ulici

Trnava 14. októbra (TASR) - Mesto Trnava vyhlásilo súťaž na vybudovanie nových parkovacích plôch na Nerudovej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 150.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Ide o vybudovanie jedného pozdĺžneho a 22 šikmých parkovacích státí. Príjazdová účelová komunikácia bude začínať s pripojením na Ulicu Nerudovu a výjazd bude priamo do novozrealizovanej kruhovej križovatky," uvádza mesto v opise predmetu zákazky. Nové parkovacie miesta sa budú nachádzať pred bytovým domom číslo štyri a päť.



Predpokladanou súčasťou stavebných úprav je okrem iného aj výrub 11 stromov a 44 štvorcových metrov kríkov. "Ako náhradná výsadba je navrhnutých na výsadbu 12 kusov stromov a 296 kusov kríkov," dopĺňa samospráva. Výdavky na projekt parkoviska budú financované z rozpočtu mesta Trnava.



Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 4. novembra do 10.00 h. Po splnení súťažných podmienok bude kritériom na vyhodnotenie ponúk cena.