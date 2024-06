Mestská veža v Trnave oslavuje 450. výročie

Trnava 29. júna (TASR) - Mesto Trnava si v sobotu pripomína 450. výročie podpisu zmluvy, ktorou sa murársky majster Jakub zaviazal postaviť mestskú vežu v Trnave. Ako informovala radnica, pri tejto príležitosti sa od 14.00 do 18.00 h konajú prehliadky vnútorných priestorov veže. Návštevníkom priblížia históriu pamiatky traja sprievodcovia.



"Jeden je k dispozícii pred turistickým informačným centrom, druhý pri hodinovom stroji vysvetľuje jeho fungovanie a tretí priamo na ochodzi mestskej veže hovorí o jej histórii. Všetci sprievodcovia ochotne odpovedajú aj na otázky verejnosti," uviedli organizátori.



Podľa radnice patrí mestská veža v Trnave k najnavštevovanejším atrakciám a zároveň je jednou z najdôležitejších renesančných pamiatok mesta. "Veža prekonala niekoľko požiarov, ktoré ju síce pripravili o strechu, no murivo sa vždy zachovalo. Návštevníci majú v sobotu jedinečnú príležitosť spoznať ju nielen zvonka, ale aj zvnútra," pripomenul mestský úrad.



Návštevníci počas prehliadok uvidia aj hodinový stroj z dielne Franza Langera z roku 1729, ktorý odbíja aj štvrťhodiny. "Jeho presnosť je obdivuhodná, s odchýlkou len 30 sekúnd. Nachádza sa na piatom poschodí a jeho tri stokilogramové závažia visia na 30 metrov dlhom lane. O stroj sa už niekoľko generácií stará hodinársky rod Nemčekovcov," doplnila radnica.



Mestská veža v Trnave má štvorcový pôdorys v tvare masívneho hranola s ôsmimi nadzemnými podlažiami a celkovou výškou 57 metrov. Vyhliadková ochodza sa nachádza vo výške asi 29 metrov a vedie k nej 143 schodov. Na veži sa nachádzajú slnečné hodiny na juhovýchodnej strane a kruhový reliéf so symbolikou Krista nad vchodom.