Mestský trh v Trnave sa sťahuje do centra na Trojičné námestie

Trnava 29. mája (TASR) – Mestský trh v Trnave sa od 10. júna presťahuje do centra na Trojičné námestie. Svoje miesto pri zimnom štadióne opustí po viacerých desaťročiach, radnica si od kroku sľubuje jeho zatraktívnenie. Ako novinku pripravila farebné rozlíšenie predajcov, čím sa kupujúci zorientujú podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej v tom, odkiaľ ich sortiment pochádza.



"Tí, ktorí si všetko dopestujú sami, budú mať tabuľku so zelenou farbou. Samopestovatelia s dokupom budú žltí, obchodníci tyrkysoví. Ostatní, ako predajcovia kávy či občerstvenia, budú označení červenou," informovala. Trh sa bude konať vždy v piatky a soboty od 7.00 do 11.00 h. Počas konania iných podujatí na námestí budú stánky stáť na Hlavnej, Divadelnej, prípadne Hviezdoslavovej ulici. Rozloženie trhu bude v daný deň vyznačené na infotabuliach, kde návštevníci okrem mapky nájdu aj vysvetlivky k označeniu predajcov.



"S predajcami osobne komunikujeme, pripravili sme pre nich aj manuál, v ktorom nájdu všetky potrebné informácie o presune trhu do centra mesta a fungovaní na novom mieste. Robíme všetko pre to, aby sme im poskytli čo najlepšie podmienky," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



Režim mestského trhu vychádza zo skúseností. "Vyťaženosť a obsadenosť trhoviska pod zimným štadiónom bola každým rokom nižšia. Hoci sa predávalo okrem nedieľ a pondelkov každý deň v týždni, najviac predajcov chodilo práve v piatky a soboty," doplnila Lenka Klimentová, riaditeľka Správy majetku mesta Trnava (SMMT), mestskej organizácie, ktoré trhovisko spravuje. Po novom zriadila SMMT pozíciu správcu mestského trhu, ktorý bude počas jeho konania fyzicky prítomný a bude dohliadať na jeho fungovanie.



Hlavnými dôvodmi presunutia trhu sú podľa primátora sprístupnenie ponuky menších lokálnych predajcov väčšiemu počtu ľudí a zatraktívnenie trhoviska a zároveň aj centra mesta. "Trh v kulisách historického jadra Trnavy so všetkými jeho možnosťami bude mať neporovnateľne väčšiu pridanú hodnotu oproti tomu na sídlisku uprostred áut a bytoviek," vysvetlil primátor. Táto zmena podľa neho pozdvihne mestský trh na úplne novú úroveň.



Trhovisko na hlavnom námestí v Trnave bolo tradíciou, podľa radnice fungovalo pred zhruba sto rokmi.