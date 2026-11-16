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Trnava: Mestský úrad a radnica budú v utorok zatvorené

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Mesto prosí Trnavčanov, aby si vybavovanie úradných záležitostí naplánovali na iný deň.

Autor TASR
Trnava 16. novembra (TASR) - Mestský úrad, radnica a mestské organizácie v Trnave s výnimkou zariadení poskytujúcich nepretržité služby budú v utorok 17. novembra pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu zatvorené. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.

„Hoci tento štátny sviatok už nie je dňom pracovného pokoja, mesto Trnava sa rozhodlo zachovať jeho symbolický význam aj zatvorením mestských inštitúcií,“ uviedla prednostka mestského úradu Katarína Ranuša Koncošová.

Mesto prosí Trnavčanov, aby si vybavovanie úradných záležitostí naplánovali na iný deň. Od stredy 18. novembra budú uvedené pracoviská opäť fungovať v štandardnom režime.
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