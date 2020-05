Mimoriadne zastupiteľstvo Trnavy bude pre cintoríny

Trnava 12. mája (TASR) – Mimoriadne zastupiteľstvo Trnavy sa zíde vo štvrtok (14. 5.), a to pre správcu cintorína. Mesto po 12 rokoch ukončilo zmluvu s doterajším prevádzkovateľom pohrebísk, spoločnosťou Rigstav. Poslanci by mali odobriť postup úkonov, ktoré so zmenou súvisia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Od júna bude správa trnavských cintorínov spadať pod novovytvorený úsek cintorínskych služieb na mestskom úrade. Personálne je už podľa Majtánovej obsadený, avšak pracovníkov na priamy výkon prác bude najímať na základe zmlúv. Úsek bude spravovať štyri pohrebiská – na Ulici T. Vansovej, na Kamennej ceste, na Nitrianskej ceste a v miestnej časti Modranka.