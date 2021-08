Monografia o Štefanovi Cyrilovi Parrákovi je poctou jeho zberateľstvu

Trnava 27. augusta (TASR) - Poctou zberateľovi Štefanovi Cyrilovi Parrákovi je nová monografia, ktorú uviedlo Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave. Mapuje život a dielo zanieteného a neúnavného milovníka umenia, ktorý svoju zbierku budoval niekoľko desaťročí a ktorá sa stala dôležitou súčasťou viacerých zbierok múzea. Monografiu vydala, ako informovala vedúca prezentačného oddelenia Simona Jurčová, Národopisná spoločnosť Slovenska, ktorej je ZsM kolektívnym členom s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.



Trnavský cukrár a pekár, nadšený obdivovateľ ľudového umenia a starožitností vytvoril veľkú zbierku ľudových a umelecko-historických pamiatok, ktorú mal pôvodne vystavenú vo svojom obchode a neskôr z nej veľkú časť daroval múzeu v Trnave, ktoré ho v rokoch 1954 až 1961 aj zamestnalo. V jeho zbierkach je bohatá kolekcia ľudovej úžitkovej hrnčiny, obrázky na skle, ľudové drevené plastiky, nábytok, praslice a ďalšie predmety. Pri príležitosti 120. výročia narodenia sprístupnilo múzeum expozíciu Š. C. Parrák – pocta kráľovi zberateľov.



„Autormi textov monografie sú odborní zamestnanci múzea. Chceli sme priblížiť Parrákovu zberateľskú činnosť cez príbeh človeka, ktorý žil a pôsobil v našom meste. Vďaka spolupráci so Štátnym archívom v Trnave sa podarilo nahliadnuť do jeho životných ciest a spoznať ho ako muža s vlastnými presvedčeniami a snami, radosťami i krivdami,“ uviedla Jurčová. Výsledky z výskumu predmetov z jeho zbierky priblížia čitateľovi ich krásu, ktorá očarila aj Parráka. „Dlhoročný výskum odborných zamestnancov v oblasti histórie, etnografie a archeológie odhalil skutočné bohatstvo, ktoré nám zanechal,“ povedala pre TASR. Viaceré z artefaktov môže čitateľ vidieť vôbec prvýkrát.



Múzeum zároveň pri uvedení monografie Štefan Cyril Parrák – život a dielo predstavilo vo štvrtok (26. 8.) aj tlače, ktoré vyšli v uplynulom a tomto roku a nemohli byť kvôli pandemickým opatreniam uvedené. Ide o Zborník Západoslovenského múzea 2020, Trnavské fotoateliéry a Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska, tiež viacero sprievodcov k výstavám.