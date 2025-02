Trnava povolila spracovanie návrhu pre zámer dostavby budovy súdu

Trnava 25. februára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave povolilo na februárovom zasadnutí spracovanie návrhu zmeny územného plánu mesta (ÚPN) v súvislosti so zámerom prístavby budovy tamojšieho krajského súdu. Projekt modernizácie súdu je aktuálne vo fáze zhotovenia projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne stavebného konania.



Návrh zmeny ÚPN bude po jeho obstaraní najskôr predložený na verejné prerokovanie, súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). "Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska od Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu bude materiál predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva na jeho schválenie," uvádza mesto Trnava v správe o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmeny ÚPN.



Objekt Krajského súdu v Trnave sa nachádza na Vajanského ulici, v historickom jadre, v tesnej blízkosti mestského opevnenia. Riešenie nedostatočných administratívnych kapacít budovy krajského súdu má spočívať v prístavbe v juhozápadnej časti pozemku nad garážou. Plánovaná prístavba by mala priniesť takmer 230 štvorcových metrov plochy.



Krajský súd v Trnave podpísal vlani v novembri so spoločnosťou Chemoprojekt Slovensko zmluvu na zhotovenie projektovej dokumentácie v súvislosti so zámerom modernizácie súdu. "Aktuálne bola predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, následne do 100 dní od vydania územného rozhodnutia je v zmysle zmluvy zhotoviteľ povinný predložiť dokumentáciu pre stavebné povolenie a po jeho vydaní bude do 30 dní zhotoviteľ predkladať dokumentáciu pre realizáciu stavby," priblížila TASR zástupkyňa hovorkyne Krajského súdu v Trnave Katarína Lovasová.



Ako ďalej uviedla, v najbližších dňoch sa očakáva písomné stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR o tom, či bude plánovaná modernizácia a prístavba budovy súdu financovaná z prostriedkov plánu obnovy.