Trnava schválila podmienky súťaže na predaj pozemkov na Spartakovskej

Trnava 15. apríla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave v utorok schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj časti pozemkov na Spartakovskej ulici. Plánovaný predaj sa týka hlavne pozemku pod supermarketom a k nemu prislúchajúceho parkoviska. Mestskí poslanci zároveň tieto pozemky zaradili medzi prebytočný majetok.



„Základným cieľom obchodnej verejnej súťaže je predaj prebytočného majetku mesta, ktorý neslúži mestu alebo správcom na verejné účely, na podnikateľskú činnosť alebo na výkon samosprávy mesta. Ide o prebytočný majetok z dôvodu jeho budúcej nevyužiteľnosti mestom, resp. správcom,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.



Minimálna navrhovaná kúpna cena je stanovená na 700 eur za štvorcový meter. Plánovaný predaj sa týka plochy s rozlohou približne 10.200 štvorcových metrov. Lehota na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie zmluvy bude od 19. mája do 20. júna do 12.00 h. Za schválenie materiálu hlasovalo 23 mestských poslancov. Dvaja boli proti a dvaja sa zdržali.



Primátor Trnavy Peter Bročka predpokladá, že konečná cena za pozemky bude vyššia ako stanovených 700 eur za štvorcový meter. „Čo nám otvára dvere pre ďalšie akvizície a urýchlenie ďalších investícií nielen v tejto lokalite, ale v celom meste,“ podotkol.



Podľa mestského poslanca Rastislava Mráza ide o lukratívny pozemok. „Je to jediná lokalita, kde je v Trnave možné postaviť mrakodrap,“ zdôraznil. Nepovažuje aktuálne za potrebné speňažovať tento majetok.



V prvom kole dvojkolovej obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov pôjde o minimálne podanie a zloženie zálohy 500.000 eur. Druhé kolo bude pozostávať z elektronickej aukcie. Úspešný uchádzač bude musieť mestu ponúknuť časť bytov a nebytových priestorov z prípadnej budúcej výstavby. Do momentu výstavby majú byť zachované aj parkovacie plochy.



Protihodnotou, ktorú mesto získa, je podľa dôvodovej správy najmä finančný výťažok, ktorý môže samospráva použiť na iné verejnoprospešné ciele alebo verejné investičné zámery. Časť tohto výťažku mesto plánuje použiť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna.



Nahradil by sa tak aktuálny počet približne 120 parkovacích stojísk pri objekte supermarketu novými parkovacími miestami na úrovni približne 250 parkovacích stojísk.