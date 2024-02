Do Západoslovenského múzea sa vracia nosná expozícia Dejiny Trnavy

Trnava 20. februára (TASR) - Do trnavského Západoslovenského múzea (ZsM) sa po šiestich rokoch vracia nosná expozícia Dejiny Trnavy. Zhrnie rozvoj mesta od vzniku do 18. storočia a k slovu na nej prídu aj moderné technológie. V týchto dňoch sa začína jej inštalácia, slávnostné otvorenie je naplánované na 22. marca. Uviedla to jej kurátorka, historička ZsM Lucia Duchoňová.



Pôvodná expozícia z roku 1988 bola po troch desaťročiach v roku 2018 rozobraná a v prezentácii dejín prvého slobodného kráľovského mesta na území dnešného Slovenska nastala v múzeu pauza. "Na novej pracujeme od roku 2021," povedala Duchoňová. Realizáciu vrátane architektonickej súťaže finančne podporil Fond na podporu umenia.



"Chronologicky sme ju rozčlenili do troch celkov - predmestské osídlenie Trnavy do udelenia kráľovských výsad v roku 1238, život v stredoveku a Trnava od 16. do 18. storočia," uviedla. Posledná etapa je podľa jej slov najrozsiahlejšia, zachytáva premeny Trnavy od obdobia renesancie cez barok po klasicizmus. "Mapujeme aj všetky bitky, ktoré sa pri trnavských hradbách a v blízkom okolí uskutočnili a poznačili dejiny mesta. K tomu samostatne Trnavskú univerzitu, ktorá priniesla do Uhorska vzdelanosť a natrvalo zmenila ráz Trnavy," doplnila.



Do novej expozície múzeum umiestni podľa kurátorky v prevažnej miere totožné predmety, ktoré boli aj v pôvodnej. Doplnené sú podľa jej slov zaujímavými interaktívnymi prvkami. Základ tvoria exponáty symbolizujúce samosprávu mesta. Pozrieť si bude možné archeologické nálezy, predmety vzťahujúce sa k cechom a obchodu, takisto mnohé zbrane či katov meč a jeho vývesný štít. Vystavená bude aj kostra muža, ktorú našli archeológovia v odpadovej jame historickej trnavskej radnice.



"Moderné technológie obohatia zážitky z prehliadky expozície. V úvode návštevníkov privíta model Trnavy premietaný na pozadí historických hradieb a zachytávajúci viaceré obdobia," uviedla Duchoňová. Digitálna kniha je venovaná trnavským kostolom, na informačnej obrazovke si zase môžu vyhľadať informácie k témam výstavy vrátane možnosti nájsť si konkrétnu ulicu Trnavy a k nej dostupné historické fotografické zábery.