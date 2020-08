Na Káčerovom majeri v Trnave uložia archeologické nálezy z celej SR

Trnava 27. augusta (TASR) – Archeologické nálezy z celého Slovenska, ktoré nenašli umiestnenie v múzeách, sa postupne presťahujú do Trnavy. Jeden z objektov bývalých kasární, známych ako Káčerov majer, sa zmenil na Archeologický depozitár Pamiatkového úradu (PÚ) SR. Informovali o tom Peter Bisták a Petra Kmeťová z odboru archeológie PÚ.



Areál je sídlom Krajského pamiatkového úradu Trnava. Niekdajšia hospodárska budova z prvej polovice 19. storočia, ktorá rokmi menila vzhľad i náplň, prešla komplexnou obnovou. Začala sa v roku 2017 a trvala do júna tohto roka, stavebné práce a vybavenie depozitára vo výške 685.000 eur boli finančne kryté z príspevku Ministerstva kultúry SR a z rozpočtu pamiatkového úradu. "Kapacita je zhruba 9500 tzv. archívnych škatúľ s nálezmi," uviedla Kmeťová.



Bisták informoval, že po tom, ako pamiatkový zákon od roku 2002 umožnil na Slovensku vznik súkromných archeologických spoločností a realizovalo sa množstvo archeologických výskumov, z ktorých pochádza veľké množstvo archeologických nálezov, vznikla potreba dlhodobého uskladnenia týchto nálezov v réžii PÚ. „Archeologické nálezy sú totiž majetkom SR a tie, ktoré pochádzajú z výskumov PÚ SR a krajských pamiatkových úradov, súkromných a samosprávnych inštitúcií alebo aj z trestnej činnosti a sú zabavené Políciou SR a tiež z náhodných nálezov, spravuje PÚ," povedal Bisták.



Záujmom je tieto nálezy umiestniť v regióne ich nálezu, teda najlepšie v regionálnych múzeách. "Realita je však taká, že vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti depozitárov mnohých múzeí zostáva veľká časť archeologických nálezov v správe PÚ. Na ich uloženie bolo preto potrebné zriadiť a vybudovať nový depozitár. Na základe informácií o množstve nálezov u súkromných spoločností sa v Trnave zaplní približne o tri roky," doplnil.



V období pred ukončením obnovy objektu boli do depozitára prijímané archeologické nálezy len v akútnych prípadoch, v súčasnosti je už pripravený na riadne prijímanie. Po dovybavení priestorov bude pre odbornú verejnosť sprístupnená aj študovňa na prezenčné štúdium nálezov s pevne stanovenou otváracou dobou.



Areál Káčerovho majera mal od začiatku 20. storočia nového majiteľa aj účel – začal sa využívať pre potreby rakúsko-uhorskej armády. Od roku 1919 slúžil ako Škola štátnej stráže bezpečnosti pre Slovensko, potom prešiel do rúk československej armády. To všetko sa odrazilo na zanedbanom stave a vzhľade. Do správy Pamiatkového úradu SR sa dostal v roku 2002, keď bola obnovená hlavná budova.