Trnava 30. januára (TASR) - Na križovatke Študentskej a Hospodárskej ulice v Trnave vyznačia miesta na prechádzanie pre chodcov a cyklistov, ktoré nahradia klasické "zebry". S vyznačovaním sa začne vo štvrtok večer, práce by mali byť dokončené najneskôr do piatkového (31. 1.) rána. Informovala o tom radnica.



"Klasické priechody pre chodcov na Hospodárskej ulici nahradia tzv. miesta na prechádzanie pre chodcov a cyklistov. Cyklisti budú môcť okrem nich využiť aj samostatné priechody pre cyklistov," priblížilo mesto. Miesta na prechádzanie budú vyznačené namiesto klasickej "zebry" iba dvomi prerušovanými čiarami pozdĺž trasy priechodu.



"Tento nový typ značenia vychádza z aktuálnych technických predpisov a prináša zásadnú zmenu. Chodci a cyklisti nemajú na mieste na prechádzanie automaticky prednosť pred vozidlami, ako je to na priechodoch pre chodcov. To znamená, že vodiči nie sú povinní umožniť im prejsť, no nesmú, samozrejme, ohroziť chodcov alebo cyklistov, ktorí už prechádzajú cez cestu," ozrejmila samospráva.



Hlavným zámerom je zlepšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých vrátane cyklistov. Cyklisti budú mať po novom pri križovaní Hospodárskej na výber dve možnosti. "Ísť spolu s chodcami cez miesto na prechádzanie a napojiť sa na chodník, z neho potom zísť na cyklistický pruh, alebo prejsť cez priechod pre cyklistov a pokračovať priamo na pravej strane cesty po cyklistickom pruhu," dodalo mesto.