Trnava: Na mestskú políciu je možné priniesť oblečenie pre núdznych

Trnava 9. januára (TASR) - Trnavská mestská polícia usporiadala v spolupráci s občianskym združením Dotyk dvoch dlaní verejnú zbierku pre ľudí v núdzi. Oblečenie a textil môže verejnosť do 27. januára nosiť do sídla mestskej polície na Trhovej ulici. Mesto Trnava o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Mestskí policajti denne prichádzajú do kontaktu s ľuďmi bez domova, ktorí sú takisto súčasťou nášho mesta, no často sú odsúvaní na okraj spoločnosti. Naším cieľom nie je ich vyčleňovať, ale naopak, podporiť ich sociálnu integráciu, aby sa mohli do spoločnosti opäť zaradiť," priblížila koordinátorka zbierky Lenka Ondrejechová z trnavskej mestskej polície. Doplnila, že k práci mestskej polície patrí aj prevencia a pomoc ľuďom v núdzi.



Deky, ponožky, batohy či teplé oblečenie je možné nosiť na referát prevencie mestskej polície do 27. januára vždy v pondelok, stredu a piatok od 14.00 do 17.00 h.