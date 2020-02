Na ModelCone súťažilo v Trnave viac ako 700 plastikových modelov

Trnava 1. februára (TASR) – Na prvom ročníku výstavy a súťaže plastikových modelov a miniatúr ModelCon v Trnave sa zišli modelári zo Slovenska, Čiech, Maďarska i Poľska. O víťazstvo v 26 kategóriách súťažilo viac ako 700 modelov. Ako uviedol za organizátorov z Klubu plastikových modelárov Jolly Rogers Milan Kánya, mestská športová hala privítala stovky záujemcov všetkých vekových kategórií.



"Trnava na mape modelárskych podujatí tohto druhu doteraz chýbala, tak sme sa rozhodli zorganizovať súťažnú výstavu," povedal Kánya. Na podujatí mali návštevníci možnosť pozrieť si modely lietadiel, lodí, tankov, áut, boli tam aj modely dominánt Trnavy, sochy, sci-fi postavičky i celé hry. Jeden z účastníkov výstavy 'zaskočil' usporiadateľov 11 modelmi lodí v mierke 1:350, pričom každá bola najmenej pol metra dlhá. "Museli sme pre to pristavovať stoly," povedal Kánya. Plastikové modely a techniku predávali záujemcom na 70 stoloch.



Priestor na prezentáciu aj s nesúťažnými modelmi využilo 13 slovenských i českých klubov modelárov. Jedným z nich bol aj Klub plastikových modelárov pri Posádkovom klube v Trenčíne. Jeho člen Peter Červený pre TASR uviedol, že prišli predstaviť do Trnavy svoju činnosť. "Je nás teraz okolo 30, máme úspešných modelárov, ktorí pravidelne prinášajú z medzinárodných súťaží z krajín Vyšehradskej štvorky najvyššie ocenenia," povedal. Účasť na výstave považuje za dobrú propagáciu modelárčenia. "Tomuto koníčku sa mladí až tak nevenujú, rozhodli sme sa v Trenčíne rozbehnúť program na základných školách, ktorý by mohol deti osloviť," dodal Červený.



Na povzbudenie mladých modelárov a prilákanie ďalších detí k modelovaniu sa rozhodli organizátori ModelConu venovať každému účastníkovi súťaže do 18 rokov plastikový model. "Každý, kto má záujem, je aj v našom i inom klube vítaný. Je dobré mať kamarátov s rovnakým záujmom," dodal Kánya.