Na niektorých uliciach v Trnave by mohol pribudnúť bus pruh

Trnava 5. novembra (TASR) - Na niektorých uliciach v Trnave by mohol po úprave dopravného značenia pribudnúť bus pruh. Najskôr má ísť o Hospodársku ulicu v úseku od Zeleného kríčka k železničnej stanici. Viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo o tom informoval na minulotýždňovej tlačovej konferencii. Hovoril o snahe samosprávy preferovať autobusovú dopravu v meste.



"Momentálne kolegovia z odboru územného rozvoja a koncepcií vytvorili fázovanie toho, ako by mal vyzerať uličný priestor, a našli možnosti, ako už existujúcu šírku Hospodárskej, ale aj iných ulíc, napríklad Spartakovskej, využiť na to, aby už do týchto ulíc mohol byť zaradený bus pruh len úpravou dopravného značenia," priblížil Krajčo.



Úprava dopravného značenia na Hospodárskej by sa mala podľa jeho slov uskutočniť ešte v tomto roku. "Aby ku zmene grafikonu bola zrealizovaná a aby sme práve na Hospodárskej, kde na základe dát prichádza k najväčšiemu omeškaniu autobusov, ten problém čo najviac eliminovali," podotkol viceprimátor. Grafikon mestskej autobusovej dopravy (MAD) sa mení od polovice decembra.



Ďalšia fáza počíta s úpravou ulíc prostredníctvom stavebných úprav. "Na to je potrebný komplexný projekt. Cez verejné obstarávanie naň budeme hľadať v najbližších týždňoch projektanta," priblížil Krajčo. Týkať sa má ulíc Rybníková, Kollárova, Spartakovská, Dohnányho a Hospodárska. Pre realizáciu tejto fázy má byť kľúčový dátový model, ktorý vzíde z avizovaného dočasného riešenia. "Stále sa pracuje s verziou, že umožnený prejazd bus pruhom bude aj taxislužbám," povedal primátor Trnavy Peter Bročka.



Krajčo poukázal na to, že bus pruhy nezahŕňajú len samotné ulice, ale aj križovatky. "Problémové, ktoré nám jasne ukazujú dáta, sú kruhové križovatky, tzv. štuple Trnavy," podotkol. Mesto bude preto hľadať prostredníctvom verejnej súťaže projektanta na vypracovanie projektu prerábky kruhových križovatiek Dohnányho - Tamaškovičova a Trstínska cesta - Cukrová na svetelné. "Prebudovanie križovatiek na Trstínskej by malo zlepšiť dopravný tok o viac ako 30 percent," spresnil viceprimátor s tým, že ide o výstupy z dopravno-kapacitného posúdenia.