Na novú fontánu na Hlavnej ulici v Trnave prišlo 31 návrhov

Trnava 15. februára (TASR) - Spolu 31 návrhov zo Slovenska i zahraničia posudzovala odborná porota verejnej architektonicko-výtvarnej súťaže na umelecké a architektonické riešenie návrhu novej fontány na Hlavnej ulici v Trnave. Víťaz súťaže bude zverejnený najskôr o týždeň, uviedol to pre TASR vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ondrej Horváth.



"Taký veľký záujem nás potešil, do súťaž prišli zaujímavé riešenia nášho zadania," uviedol. Nová fontána bude inštalovaná na mieste súčasnej na Hlavnej ulici pred radnicou, ktorú osadili v čase rekonštrukcie pešej zóny. Šírka šesť metrov zostáva podľa zadávateľa zachovaná, namiesto terajších jedenástich sa však nová fontána "bude môcť roztiahnuť", ako sa uvádzalo v zadaní, až do dĺžky dvadsať metrov.



"Pri príprave podkladov sme mysleli aj na zmenu klímy a s ňou súvisiace prehrievanie prostredia mesta. Prvky fontány na to majú reflektovať napríklad použitím stálej vodnej plochy, napnutej vodnej hladiny, väčšieho množstva tenkých vodných výstrekov a podobne," uviedol Horváth.



Súťaž na novú mestskú fontánu je jednou z viacerých, ktoré Trnava v posledných rokoch vyhlásila. Zameriava sa nimi na zvyšovanie kvality pri príprave investícií do verejného priestoru. Aktuálnou je súťaž na urbanistický návrh Trnava-Štvrť, ktorej výsledky by mali byť známe v apríli. Za systematický prístup získalo mesto ocenenie Patrón architektúry 2021 od Slovenskej komory architektov.