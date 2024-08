Trnava 15. augusta (TASR) - Na Ulici Generála Goliana v Trnave by mohol vzniknúť parkovací dom. Mesto Trnava avizuje opätovné vyhlásenie verejného obstarávania na projektové práce, keďže do pôvodného tendra vyhláseného v júli 2024 sa neprihlásil žiaden uchádzač. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Predmetom pôvodnej zákazky bolo okrem iného vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, geodetické zameranie dotknutého územia, vypracovanie architektonickej štúdie či realizácia prieskumných sond.



Mesto Trnava v predmete zákazky priblížilo, že je nútené reagovať na zvýšený dopyt po parkovacích plochách. "Riešením je zdvojnásobenie súčasného počtu parkovacích plôch, vybudovaných pomocou jednoduchej parkovacej konštrukcie," doplnila samospráva.



Ešte pred dvomi rokmi sa uskutočnila verejná súťaž na výstavbu parkovacieho domu na Ulici Generála Goliana v rámci zmluvného typu "vyprojektuj a postav". "Cenová ponuka zhotoviteľa pri dodržaní legislatívy a technických noriem diela bola neprimeraná oproti predpokladanej hodnote zákazky, preto neprišlo k uzatvoreniu zmluvy a súťaž bola zrušená," spresnila pre TASR Majtánová. Zdôraznila, že mesto Trnava tým dodržalo základné princípy verejného obstarávania, najmä princíp efektivity a hospodárnosti.