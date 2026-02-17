< sekcia Regióny
Trnava navrhuje reguláciu počtu parkovacích miest pri novostavbách
Podľa trnavského viceprimátora Marcela Krajča vznikajú v garážach pri niektorých nových bytových domoch neúmerne veľké parkovacie plochy.
Autor TASR
Trnava 17. februára (TASR) - Mesto Trnava navrhuje reguláciu maximálneho počtu parkovacích miest pri novostavbách a významných rekonštrukciách. Horná hranica počtu miest na parkovanie by mohla súčasnú technickú normu prekračovať maximálne o 20 percent. Mestské zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí povolilo v tejto súvislosti spracovanie zmeny územného plánu.
„Absencia hornej hranice parkovania vytvára systémovú motiváciu pre automobilovú dopravu na úkor iných dopravných módov. Zavedenie maximálneho limitu predstavuje regulačný nástroj na ochranu verejného priestoru a dopravnej kapacity územia,“ uvádza sa v dôvodovej správe prerokovaného materiálu. Regulácia podľa mestskej samosprávy podporuje efektívnejšie využitie územia a vyššiu kvalitu urbanistických riešení.
Podľa trnavského viceprimátora Marcela Krajča vznikajú v garážach pri niektorých nových bytových domoch neúmerne veľké parkovacie plochy. „Ak by prešiel vývoj dopravy k tomu, kde už smeruje trend v severských krajinách, že klesá počet áut, mali by sme v meste príliš veľa garáží a zostávali by tieto garáže prázdne,“ podotkol. Mestský úrad v Trnave má podľa prijatého uznesenia do konca roka 2027 zabezpečiť spracovanie a prerokovanie zmeny územného plánu. Následne ho má predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Opozičný mestský poslanec Jaroslav Holeček tento návrh na februárovom zasadnutí zastupiteľstva podrobil kritike. „Keď mesto nie je schopné stavať nové parkovacie domy a keď sú súkromní podnikatelia schopní suplovať mesto v tomto smere, prečo ideme zamedzovať vzniku parkovacích miest,“ povedal.
