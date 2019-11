Trnava navrhuje v budúcoročnom rozpočte škrty vo viacerých oblastiach

Trnava 19. novembra (TASR) – Škrty vo výdavkovej časti vo viacerých oblastiach rozpočtu na rok 2020 avizuje mesto Trnava. Radnica zverejnila návrh hospodárenia pre budúci rok, rozpočet predkladá ako vyrovnaný. Poslanci mestského zastupiteľstva sa ním budú zaoberať na svojej nachádzajúcej decembrovej schôdzi.



Výdavky nižšie, ako je očakávaná skutočnosť výdavkov za rok 2019, navrhuje radnica okrem iného pri doprave, kde bolo pre tento rok 8,3 milióna eur a v nasledujúcom roku má byť k dispozícii 5,8 milióna eur, životnom prostredí (4 milióny eur a 3,5 milióna eur), sociálnej starostlivosti (6,5 milióna eur a 5,7 milióna eur). Nižšie výdavky sú navrhované aj v oblasti podpory mládeže a športu (4 milióny eur a 2,6 milióna eur na rok 2020), kultúry (1,5 milióna eur a 876.956 eur) či mestský grantový program (25.000 v roku 2019, 5000 v roku 2020), odpadové hospodárstvo (4,5 milióna eur a 4,2 milióna eur) a ďalšie kategórie.



S vyššími výdavkami ako v tomto roku sa počíta pri mestskom mobiliári (228.000 eur a 283.000 eur), službách (1,5 milióna eur a 1,6 milióna eur), školstve (28 miliónov eur a 29 miliónov eur) i mestskej polícii (2 milióny eur a 2,3 milióna eur). Celkové výdavky v tomto roku radnica predpokladá na úrovni 76 miliónov eur, na budúci rok 69.830 eur. Z toho bežné výdavky na tento rok sú očakávané vo výške 55 miliónov eur a na rok 2020 58 miliónov eur. Radnica plánuje, ako sa uvádza v návrhu rozpočtu, vložiť viac peňazí do mestskej hromadnej dopravy, údržby ihrísk, do školstva, na sociálnu prácu, elektronickú samosprávu a podporu smart city, mzdy a správu nebytových priestorov.



V príjmovej oblasti sa za tento rok očakáva suma 62 miliónov eur a v roku 2020 vyše 65 miliónov eur. Z toho bežné príjmy by mali byť za rok 2019 58 miliónov eur a v roku 2020 62,774 milióna eur a kapitálové príjmy v roku 2020 2,8 milióna eur oproti 4,3 milióna eur v roku 2019.



V bežných príjmoch dominuje plánované zvýšenie miestnych daní a poplatkov, namiesto tohtoročných 12,3 milióna eur by mali mestskej pokladnici vyniesť 15,8 milióna eur. V nich sa počíta pri dani z nehnuteľnosti za rok 2019 vo výške 7,5 milióna eur a v roku 2029 11,4 milióna eur. Vyšší príjem by mal byť aj z dane za psa (50.000 eur v roku 2019 a 52.000 eur v roku 2020), za ubytovanie (100.000 eur a 250.000 eur). Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu by mal na budúci rok vyniesť 3,1 milióna eur oproti očakávaným tohtoročným 2,8 milióna eur. Zatiaľ nie je v návrhu rozpočtu vyčíslený pre rok 2020 miestny poplatok za rozvoj, za tento rok by mal byť z neho príjem 500.000 eur. Výnosy z majetku mesta by mali byť nižšie, v tomto roku 6,5 milióna eur, v budúcom 5,6 milióna eur.



Výška dlhu mesta Trnava sa v roku 2020 očakáva na úrovni 16,90 %.