Návštevu pápeža Jána Pavla II. pripomenú v Trnave pred katedrálou

Trnava 16. mája (TASR) - Návštevu pápeža Jána Pavla II. v Trnave pri príležitosti jej 20. výročia si v deň jeho narodenín 18. mája pripomenú Trnavčania pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa. Spomienku od 16.30 h organizuje okresné centrum Kresťanskodemokratického hnutia, informoval jeho predseda Rastislav Mráz.



Ján Pavol II. navštívil Trnavu počas svojej tretej návštevy Slovenska v roku 2003. Veľký podiel na tom, že do programu cesty bola zaradená zastávka v trnavskej katedrále, mal vtedajší primátor Trnavy Štefan Bošnák. "Vyvinuli sme veľké úsilie, aby Trnavu - slovenský Rím - začlenili do jeho cesty," zaspomínal pred časom Bošnák pre TASR.



Mesto sa zodpovedne na príchod najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi pripravovalo, robilo mnohé náročné organizačné i bezpečnostné opatrenia. Samotná návšteva sa konala za mimoriadneho záujmu veriacich, ktorí zaplnili celé historické centrum Trnavy. Deň pred pápežovým príchodom preniesli z Baziliky sv. Mikuláša do katedrály zázračný obraz Panny Márie Trnavskej. Návštevu pápeža pripomína Trnavčanom pamätná tabuľa vo vnútri katedrály a socha v nadživotnej veľkosti pred ňou, kam ľudia bežne kladú kytice kvetov.