Trnava: Návštevy v rezidentských zónach budú parkovať bezplatne dlhšie

Trnava 5. novembra (TASR) – Novo konštituované zastupiteľstvo mesta Trnava na decembrovej schôdzi rozhodne, či sa v rezidentských zónach zvýši počet hodín na parkovanie návštev zo súčasných 48 na 100. Obyvatelia, ktorí auto nevlastnia, by mohli takto dostať až 150 hodín. Uvádza sa to v návrhu návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zverejneného na webe samosprávy.



Karta pre návštevníkov umožňuje bezplatné parkovanie v rodine, známym, opravárom, opatrovateľom a podobne. "Prax ukázala, že regulácia parkovania funguje, v rezidentských zónach došlo k zníženiu počtu áut o 15 až 20 percent, čím sa vytvoril priestor na úpravu niektorých opatrení. Od začiatku komunikujeme, že regulácia parkovania je živý proces a kontinuálne reagujeme na zmeny, ktoré prináša," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



Podľa návrhu si rezidenti bez vozidla vybavia kartu Návšteva zóny za symbolické euro. Zvýhodnenie pre nich odvodila radnica od toho, že sami nezaťažujú statickú dopravu v zóne. Špeciálny kredit v rozsahu 250 hodín by mal byť zase pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na osobnú asistenciu či opatrovanie, alebo im je poskytovaná domáca opatrovateľská služba.



Zvýšenie kreditu pre návštevy je jednou z najčastejších pripomienok zo strany občanov k parkovacej politike mesta. Napriek tomu dáta ukazujú, že celých 48 hodín minulo tento rok iba percento čerpajúcich. Samospráva vychádza návrhom VZN v ústrety tým, ktorí ho využívajú, pretože to neohrozí fungovanie systému.