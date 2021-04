V Trnave už spätne reprofilizovali 109 lôžok pre pacientov s COVID-19

Trnava 30. apríla (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici Trnava bolo v závere apríla hospitalizovaných 28 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Je to pokles o 45 oproti koncu marca, kedy bolo prijatých s ochorením 73 pacientov. Oproti koncu februára ide o pokles o 106. Pre TASR to uviedol hovorca FN Matej Martovič. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je päť pacientov a na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení sedem.



U ďalších šiestich hospitalizovaných nie je ochorenie zatiaľ potvrdené. V karanténe je päť zamestnancov nemocnice, na konci marca ich bolo 18. Najvyšší počet infikovaných pracovníkov mala FN v polovici decembra – 94.



„V priebehu apríla sme prijali celkovo 103 ľudí s COVID-19, 46 pacientov zomrelo," konštatoval hovorca. Nemocnica má v evidencii za marec 85 úmrtí pacientov na toto ochorenie, za február to bolo 158 úmrtí, čo je najvyšší počet. V januári zomrelo na COVID-19 vo FN 134, v decembri 82, v novembri 37 a v októbri 16 pacientov.



Zlepšená pandemická situácia umožnila zdravotníckemu zariadeniu spätne reprofilizovať 109 lôžok z celkových 164, ktoré nemocnica vyčlenila pred niekoľkými mesiacmi pre potreby pacientov s COVID-19. „Ide o geriatrické oddelenie, kliniku úrazovej chirurgie a ortopédie a oddelenia pneumológie a ftizeológie," uviedol Martovič. K plánovaným operačným výkonom, ktoré museli byť odložené, sa FN chce vrátiť od 1. júna.



Zvýšil sa aj počet zaočkovaných proti ochoreniu, spolu podľa Martoviča podali 35.000 dávok očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Pred mesiacom to bolo 33.877 vakcín.