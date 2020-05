Nevesta a ženích v Trnave si môžu po novom pozvať na sobáš 20 hostí

Trnava 11. mája (TASR) – Dvadsať hostí si budú môcť pozvať na sobáš mladomanželia v Trnave po uvoľnení pravidiel preventívnych opatrení proti nového koronavírusu od soboty 23. mája. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej však akty naďalej zostanú bez hudobného sprievodu, recitácie a spevu.



"Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave a zvážení priestorových možností obradnej siene radnice sme sa rozhodli, že na obrade bude po novom môcť byť prítomných aj do dvadsať svadobných hostí," uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.



Všetci prítomní vrátane nevesty a ženícha musia mať pri obrade prekryté horné dýchacie cesty rúškom a pred vstupom použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice. Medzi prítomnými musia byť minimálne dvojmetrové odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti), a to aj pri vychádzaní z obradnej siene. Na obradoch sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky infekčného respiračného ochorenia.



"Od začiatku preventívnych opatrení do konca apríla sme na radnici mali 18 svadobných obradov. Striedajú sa na nich viacerí sobášiaci poslanci, pričom pri ich výbere vždy berieme do úvahy, či nemajú doma osobu z rizikovej skupiny na ochorenie COVID-19, napríklad tehotnú manželku a podobne,“ doplnila viceprimátorka.