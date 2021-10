Nezamestnanosť v Trnavskom kraji je v porovnaní s inými regiónmi nízka

Trnava 20. októbra (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) bola od januára 2019 až do júla 2021 v porovnaní s inými krajmi nízka. TTSK obsadzoval dlhodobo druhú priečku v rámci Slovenska, nižšiu mieru zaznamenával iba Bratislavský kraj. Uvádza sa to v analýze vývoja nezamestnanosti na území TTSK, ktorou sa zaoberali v stredu poslanci krajského zastupiteľstva na svojom zasadnutí.



Analýza TTSK obsahuje, ako uviedol materiál predsedajúci schôdze, podpredseda TTSK József Berényi, základné informácie o vývoji nezamestnanosti na území kraja v kontexte pretrvávajúcej pandemickej krízy, jej dopadov na ekonomiku a zamestnanosť, analytické informácie o rôznych aspektoch vývoja a porovnanie s vývojom miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike.



V júli 2021 dosiahla úroveň 5,05 %, čo je oproti januáru pokles z 5,35 %. Klesajúcu tendenciu miery evidovanej nezamestnanosti možno pozorovať od apríla tohto roka, keď v TTSK dosahovala úroveň 5,44 %. Jednotlivé okresy zaznamenávali rôzne hodnoty. V okrese Hlohovec bola zaznamenaná najnižšia miera nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov na Slovensku za posledné tri mesiace. Podobné prvenstvo dosiahol aj v novembri 2020. V súčasnosti najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti v TTSK dosahuje okres Senica (7,13 %) a najnižšiu okres Hlohovec (3,47 %). Nepriaznivý vývoj miery evidovanej nezamestnanosti bol zaznamenaný v okrese Dunajská Streda. Nekopíroval ostatné okresy, keď v období od marca 2020 do apríla 2021 bol zaznamenaný jej prudký rast z hodnoty 2,70 % na hodnotu 6,92 %.



Analýza ďalej konštatuje, že na výšku evidovanej miery nezamestnanosti môže mať vplyv aj počet zamestnaných cudzincov na území SR a teda aj na území TTSK. V roku 2019 pôsobilo na území kraja 4984 občanov krajín Európskej únie s informačnou kartou, v júli 2021 ich počet bol 4296. Najviac, takmer polovica v okrese Trnava a po tisícke v okresoch Dunajská Streda a Galanta. V roku 2021 sa počet týchto ľudí v okrese Dunajská Streda znížil zhruba o 200. Príslušníkov tretích krajín s platným povolením na zamestnanie bolo v roku 2019 spolu 3555, z nich 2394 v okrese Trnava, v roku 2021 bol ich počet približne rovnaký. Občanov tretích krajín s prechodnou informačnou kartou bez povolenia na zamestnanie, umožňujúcou prípravu na zamestnanie na dobu šesť po sebe idúcich týždňov, bolo v roku 2019 spolu 4027, v júli tohto roka už len 2689.