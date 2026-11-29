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Trnava nezískala titul Európske hlavné mesto mládeže 2029
Do súťaže sa pôvodne prihlásilo osem európskych uchádzačov.
Autor TASR
Trnava 29. novembra (TASR) - Mesto Trnava neuspelo v konkurencii piatich finalistov na titul Európske hlavné mesto mládeže 2029. Prvú pozíciu obsadilo poľské mesto Kielce. Trnava plánuje na doterajšiu prácu nadviazať a pripraviť novú kandidatúru. Informovala o tom radnica.
Do súťaže sa pôvodne prihlásilo osem európskych uchádzačov. Medzi päť finalistov sa spolu s Trnavou dostali cezhraničný región Euregio (Nemecko a Holandsko), poľské Kielce, bulharský Pernik a švédska Umeå.
Trnava svoju kandidatúru obhajovala 18. novembra v Bruseli pred medzinárodnou porotou Európskeho fóra mládeže. Mesto zastupovali riaditeľ organizácie GenT Lukáš Hrošovský a zástupca mladých ľudí Juraj Ištvánffy.
„Aj keď titul tentoraz nezískavame, máme byť na čo hrdí. Dostali sme sa medzi päť európskych finalistov a ukázali sme, že aj slovenské mesto dokáže byť silným partnerom v európskej diskusii o práci s mládežou,“ zhodnotil kandidatúru Hrošovský.
Do súťaže sa pôvodne prihlásilo osem európskych uchádzačov. Medzi päť finalistov sa spolu s Trnavou dostali cezhraničný región Euregio (Nemecko a Holandsko), poľské Kielce, bulharský Pernik a švédska Umeå.
Trnava svoju kandidatúru obhajovala 18. novembra v Bruseli pred medzinárodnou porotou Európskeho fóra mládeže. Mesto zastupovali riaditeľ organizácie GenT Lukáš Hrošovský a zástupca mladých ľudí Juraj Ištvánffy.
„Aj keď titul tentoraz nezískavame, máme byť na čo hrdí. Dostali sme sa medzi päť európskych finalistov a ukázali sme, že aj slovenské mesto dokáže byť silným partnerom v európskej diskusii o práci s mládežou,“ zhodnotil kandidatúru Hrošovský.