Stavebné práce na mieste bývalého kina v Trnave idú podľa plánu
Autor TASR
Trnava 19. augusta (TASR) - Stavebné práce na mieste bývalého Kina Sloboda v centre Trnavy pokračujú podľa plánu. Nová aula a kongresové centrum Trnavskej univerzity (TRUNI), ktoré vyrastajú vedľa právnickej fakulty, by mali byť dokončené v prvej polovici roka 2026. Informovala o tom univerzita.
História miesta siaha do roku 1925, keď sa v kine - vtedy pod názvom biograf Rádio - premietali prvé filmy. Po viac než 100 rokoch dostáva budova nový život ako moderné akademické a spoločenské centrum TRUNI. Stavba je financovaná z prostriedkov plánu obnovy, ktoré získalo konzorcium trnavských univerzít.
