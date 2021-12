Strelecké centrum pri Trnave v budúcnosti oživia koncerty

Trnava 10. decembra (TASR) – Nová lokalita, kde sa v Trnave v budúcnosti plánujú väčšie hudobné či iné podujatia, sa nachádza niekoľko kilometrov od mesta, medzi ním a obcou Bučany. Má sa tam má presťahovať aj Národné strelecké centrum, ktoré v súčasnosti sídli na Štrkoch. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Na novom mieste, mimo obytných súborov, sa tak do susedstva dostanú strelci a napríklad aj festival Grape, ktorý sa aktuálne sťahuje z piešťanského letiska a rokuje o novom umiestnení s trnavskou radnicou.



„Vybrané plochy tam budú spevnené, celá zóna by mala byť riešená ekologicky a umiestnenie by malo nájsť aj mestské biocentrum,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka. Samospráva pritom počíta s časovým horizontom troch až štyroch rokov.