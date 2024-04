Nové zásady parkovania v Trnave by mali začať platiť od septembra

Trnava 30. apríla (TASR) - Nové zásady parkovania v Trnave by mali začať platiť od 2. septembra. Mesto zmenilo a zjednodušilo pravidlá novým všeobecne záväzným nariadením (VZN), v poslaneckom pléne na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva si vyžiadali rozsiahlu diskusiu.



Hlavnou zmenou je zníženie doterajších 37 parkovacích zón na päť pásem A, B, H, R, D, do ktorých sú zlúčené a platia v nich totožné princípy. Stanovené sú aj okrajové mestské zóny N, ktorých sa platené parkovanie nedotkne, no ich obyvatelia môžu čerpať výhody regulovaného parkovania v iných lokalitách. Vo všetkých pásmach sa zjednocuje hodinová i maximálna denná sadzba za úhradu formou SMS, aplikácie aj prostredníctvom parkovacieho automatu. Zároveň zlacnili platby cez SMS.



Po novom je pásmo A centrum mesta, B sú záchytné parkoviská pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet zdarma a bez akýchkoľvek obmedzení, H zahŕňa zástavbu rodinných domov, R je hromadná bytová výstavba a pásmo D sú rýchloobrátkové parkoviská. Rezidenti mesta môžu bezplatne zaparkovať na celú hodinu raz denne v zónach D, H, R, bez nutnosti použiť webovú aplikáciu alebo iný nástroj slúžiaci na registráciu.



K návrhu VZN predložili občania Trnavy tri desiatky pripomienok, akceptovaná bola však iba jedna z nich. V pléne odznelo viacero poslaneckých návrhov, prijatých bolo iba niekoľko návrhov technických úprav.