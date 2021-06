O možnosti anonymného poradenstva v Trnave budú informovať letáky

Trnava 28. júna (TASR) – Obyvatelia sídliska Družba, Prednádražia, centra mesta a obytnej štvrte Tulipán v Trnave dostanú v priebehu júna až septembra do svojich poštových schránok letáky združenia STORM o možnosti anonymného poradenstva v oblasti drog a drogových závislostí. Projekt Mobilné poradenstvo, ktoré podporilo mesto Trnava, je zacielený na propagáciu pomoci a podpory pre všetkých, ktorých sa téma drog týka. Informoval o tom koordinátor projektu Pavol Vančo.



„Chceme dostať do povedomia možnosť pomoci najmä pre blízke osoby ľudí, ktorí užívajú drogy alebo takých, čo sami experimentujú a nevedia, na koho sa môžu obrátiť. Každý, kto má záujem o poradenstvo a pomoc, nám môže napísať SMS na telefónne číslo 0915 908 814 a my sa mu ozveme, zistíme problém a dohodneme ďalšie riešenie. Buď ho nakontaktujeme na ďalšie pomáhajúce organizácie, alebo budeme v poradenstve pokračovať my – osobne či telefonicky alebo online,“ opísal Vančo. Podľa neho jedným z dôsledkov pandémie COVID-19 je vyššia miera experimentovania či užívania drog. „Naše služby sú zadarmo a anonymné, čo zvyšuje bezpečie a pocit istoty u klientov,“ doplnil.



Združenie má k dispozícii 30.000 informačných letákov, distribuovať ich bude prostredníctvom Slovenskej pošty. V oblasti prevencie drog pôsobí v meste Trnava už viac ako pätnásť rokov.