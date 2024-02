Obnova Emmerovho domu v Trnave by mala stáť okolo troch miliónov eur

Trnava 8. februára (TAR) - Trnavská radnica už získala stavebné povolenie na kompletnú rekonštrukciu Emmerovho domu, a tak dominanta čerstvo obnoveného Ružového parku je podľa primátora Petra Bročku o krok bližšie k svojmu obnoveniu. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie je, ako uviedol, 2,99 milióna eur. "Čo najväčšiu časť finálnej ceny, ktorá vzíde až z verejného obstarávania na dodávateľa prác, chceme získať z eurofondov," informoval primátor. Ďalší vývoj projektu bude závisieť od dĺžky trvania verejného obstarávania na dodávateľa stavby.



Na jeseň 2023 radnica informovala, že má vypracovanú projektovú dokumentáciu na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Je spracovaná tak, aby poskytovala čo najväčšiu variabilitu priestorov do budúcna. "Emmerov dom by mal po rekonštrukcii slúžiť ako priestor na reprezentačné účely s kultúrno-sociálnym rozmerom, ktorý zahŕňa napríklad aj aktivity pre seniorov. Uvažujeme aj o kaviarni v časti krídla, ktorá spolu so sociálnym zázemím ideálne doplní oddychovú zónu zrekonštruovaného Ružového parku," uviedla pre TASR hovorkyňa Veronika Majtánová.



Emmerov dom, v poslednom období známy ako Kalokagatia - Centrum voľného času a predtým Pioniersky dom, bol vybudovaný ako záhradný pavilón medzi rokmi 1767 a 1784. V 19. storočí bol majiteľom starosta Trnavy Ignác Emmer. Jeho syn Kornel odkázal dom so záhradou mestu Trnava a Trnavčanom na kultúrne účely. Podmienkou bolo, aby jedna z trnavských ulíc niesla jeho meno, čo sa aj stalo. V roku 1947 nasťahovali do objektu starobinec a o desať rokov neskôr časť priliehajúcej záhrady premenilo mesto na verejný park. Vysadili v ňom množstvo ruží a vila slúžila dlhé roky deťom.